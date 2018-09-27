Новый Макгрегор: боец из Иркутска Мурад Ибрагимов стал чемпионом России по ММА

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-27T13:13:27+03:00

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Иркутский спортсмен Мурад Ибрагимов завоевал золото на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 16-17 лет. На соревнованиях, которые проходили с 21 по 24 сентября в Великих Луках, Мурад стал лучшим среди 110 бойцов из разных уголков страны.

- Иркутянин одержал победу в весовой категории до 57 килограммов, - сообщают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Серебро досталось спортсмену из Северной Осетии Давиду Цугкиеву. Бронзовые медали выиграли Николай Рябинин из Воронежской области и Мухаммад Салохидинов из Новосибирской области.

Удачно выступив на всероссийских соревнованиях, Мурад Ибрагимов получил путевку на первенство мира, которое состоится с 25 по 29 октября в Белоруссии.

И еще пару слов о новоиспеченном чемпионе. Мурад учится в 9 классе, и тренируется в спорткомплексе «Байкал-Арена» у Басира Астарханова. Кроме того, юный Макгрегор успевает выступать на турнирах по вольной борьбе и панкратиону. Так, в 2018 году он занял первое место на первенстве Иркутской области по вольной борьбе, стал победителем первенства России по панкратиону и выиграл первенство Сибирского федерального округа по ММА.