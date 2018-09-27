18-летнего «серийного» воришку задержали в Чите: он проникал в учреждения через оконные форточки

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-27T13:39:12+03:00

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Полицейские задержали вора, который причастен к ряду краж. Он проникал в различные учреждения города и похищал ценные вещи.

- В сентябре этого года в полицию поступили заявления от руководителей двух детских садов и детской стоматологической клиники Читы, которые сообщили о краже из учреждений компьютерной техники, телевизора, музыкального оборудования и продуктов питания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудникам службы удалось установить личность преступника. Им оказался 18-летний житель Читы. Он проникал в здания через оконные форточки. Также полицейским удалось установить причастность молодого человека к похожим преступлениям. В том числе к краже мобильного телефона у одной из жительниц города, которая случайно оставила гаджет без присмотра на прилавке магазина.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Молодой человек находится в СИЗО. Часть награбленного удалось вернуть владельцам.