Интернет-дилера наркотиков задержали в Братске: мужчина создал группу в мессенджере

27 Сент. 15:49 2018-09-27T15:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительный органы задержали преступника, который продавал наркотики в Братске. Проворачивал он это с помощью одного популярного мессенджера. Мужчина создал чат под названием «Стаффорд38». Но с покупателями общался не он, а специально созданный робот.

- Посредством использования бота Стаффорд38 К. размещал рекламу о продаже синтетических наркотических веществ, а также сведения об их количестве, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Виртуальный бот контролировал весь процесс. От поступления денежных средств на счет преступника, до отправления сообщения с адресом места нахождения тайника с запрещенным веществом. Этот факт осложнял работу полиции.

Задержали наркодилера с помощью покупателя, который прибыл на место тайника.

В настоящий момент все материалы и улики направили в Братский городской суд. Преступнику грозит срок от 8 до 15 лет.

Читайте также:

Всероссийский день ходьбы пройдет в Иркутской области 29 сентября