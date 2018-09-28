СЕГОДНЯ 03:22 2018-09-28T03:22:04+03:00

В Иркутске отца двоих детей отправили в колонию на 2,5 года за то, что не смог выплатить штраф Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Три года назад в Тайшете суд вынес приговор мужчине за дачу взятки. Его оштрафовали на сумму, которая в 40 раз больше суммы подкупа. Так сибиряк оказался должен полмиллиона рублей. А на днях ему вынесли новый приговор – за то, что деньги так и не заплатил.

- В процессе рассмотрения представления гражданин пояснял, что не имеет средств для оплаты штрафа, имущества у него нет, он не имеет постоянного источника дохода, так как ухаживает за малолетним ребенком инвалидом, его супруга также не работает, поскольку находится в декретном отпуске по уходу за их вторым малолетним ребенком, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутской области.

Однако уважительными причинами это не сочли. Более того, он мог бы попросить суд об отсрочке или рассрочке уплаты штрафа, но этого не сделал.

Поэтому теперь суд оказался к отцу двоих детей еще более суров и заменил ему наказание. Ближайшие два с половиной года мужчина проведет в колонии общего режима.