В Саянске за нападение собаки ее хозяйка выплатит 2 тысячи рублей морального вреда

СЕГОДНЯ 04:49 2018-09-28T04:50:01+03:00

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В Саянске суд рассмотрел иск о нападении собаки на женщину. Последняя зашла на дачу к своей приятельнице, которой и принадлежит животное. Вдруг собака выскочила из калитки, порвала цепь, повалила гостью и покусала.

- К животному применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное, - сообщили в пресс-службе Саянского городского суда Иркутской области. - По смыслу приведенных положений закона в случае причинения вреда собакой на собственника данного имущества при определенных условиях может быть возложена ответственность за причиненный вред. Таким условием, прежде всего, является ненадлежащее содержание животного, а также непринятие собственником животного мер безопасности, исключающих возможность нападения собаки на окружающих.

В итоге хозяйку собаки обязали оплатить расходы на лечение пострадавшей, а также услуги по уходу за ее близким родственником, пока женщина лечилась.

Кроме того, пережившая нападения собаки потребовала выплатить ей 200 тысяч рублей морального ущерба, однако суд снизил эту сумму до 2 тысяч рублей.