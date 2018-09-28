2018-09-28T05:17:17+03:00
Афиша Иркутска

Иркутян приглашают понаблюдать за Сатурном и Марсом 29 сентября

Для любителей астрономии проведут бесплатную лекцию о способах наблюдения Вселенной
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Иркутян приглашают понаблюдать за Сатурном и Марсом 29 сентябряИркутян приглашают понаблюдать за Сатурном и Марсом 29 сентября
Изменить размер текста:

Бесплатная лекция «Увидеть грани реальности», посвященная различным способам наблюдения Вселенной, состоится в 19 часов вечера 29 сентября около памятника Александру III. А при ясной погоде любители астрономии смогут понаблюдать в телескоп за Юпитером, Сатурном и Марсом.

- Мы будем беседовать о телескопах и астрономических наблюдениях в видимой части электромагнитного излучения, как первой грани постигаемой реальности, - сообщил автор лекции, любитель астрономии из Иркутска, кандидат химических наук Алексей Бельских. – Затем поговорим о других «гранях» - диапазонах электромагнитного излучения: инфракрасном, радио и рентген-диапазонах, о частицах высоких энергий, и в итоге придем к обсуждению гравитационно-волновой астрономии.

Мероприятие продлится два часа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту
За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в Слюдянке
Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр
В Саянске за нападение собаки ее хозяйка выплатит 2 тысячи рублей морального вреда
В Иркутске отца двоих детей отправили в колонию на 2,5 года за то, что не смог выплатить штраф
Интернет-дилера наркотиков задержали в Братске: мужчина создал группу в мессенджере
18-летнего «серийного» воришку задержали в Чите: он проникал в учреждения через оконные форточки
В Иркутской области стали меньше употреблять наркотиков
Новый Макгрегор: боец из Иркутска Мурад Ибрагимов стал чемпионом России по ММА
Убил сослуживца топором, а затем сжег тело: в Бурятии осудили бывшего военнослужащего
Искореженный металл: выставка разбитых автомобилей открылась в Иркутске
Незаконно добыли 13 тонн лечебной грязи: в Баяндаевском районе оштрафовали владельца санатория
Сергей Сокол предложил расширить взаимодействие депутатов и ученых Иркутской области
Сергей Сокол: «Мы будем поддерживать малый и средний бизнес»
Наркоманов в Иркутской области стало меньше
Сергей Сокол продолжит поездки в территории области
Сначала избили, а потом задавили: в Черемхово водитель не заметил человека, который лежал на проезжей части
Всероссийский день ходьбы 2018 продет в Иркутской области 29 сентября
В Тайшете разыскивают 73-летнего пенсионера
Предпоследнее место: «Байкал-Энергия» крупно проиграла «Сибсельмашу» и вылетела из Кубка России
12 пьяных капитанов судов задержали в Иркутской области
Чтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машину