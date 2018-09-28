Иркутян приглашают понаблюдать за Сатурном и Марсом 29 сентября

СЕГОДНЯ 05:17 2018-09-28T05:17:17+03:00

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Бесплатная лекция «Увидеть грани реальности», посвященная различным способам наблюдения Вселенной, состоится в 19 часов вечера 29 сентября около памятника Александру III. А при ясной погоде любители астрономии смогут понаблюдать в телескоп за Юпитером, Сатурном и Марсом.

- Мы будем беседовать о телескопах и астрономических наблюдениях в видимой части электромагнитного излучения, как первой грани постигаемой реальности, - сообщил автор лекции, любитель астрономии из Иркутска, кандидат химических наук Алексей Бельских. – Затем поговорим о других «гранях» - диапазонах электромагнитного излучения: инфракрасном, радио и рентген-диапазонах, о частицах высоких энергий, и в итоге придем к обсуждению гравитационно-волновой астрономии.

Мероприятие продлится два часа.