Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр
Две недели в Иркутске орудовали трое двадцатилетних фальшивомонетчиков. Они сбывали поддельные пятитысячные купюры, в том числи и в Ангарске, а также в Бурятии. А на вырученные деньги покупали продукты и бытовые товары.
- В настоящее время 20-летний организатор такого криминального бизнеса по решению суда помещен в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Сыщики пытаются узнать узнать каналы поставки подделок в Иркутск. А троим подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Отметим, что один из них приехал в Иркутск из Москвы. А о двоих других известно то, что они являются студентами.
Полицейские задержали фальшивомонетчиков в Иркутске.