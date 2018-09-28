2018-09-28T06:28:05+03:00
Происшествия

Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр

Фальшивомонетчики и двоим его подельникам грозит до 8 лет колонии [видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюрДвадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюрФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Две недели в Иркутске орудовали трое двадцатилетних фальшивомонетчиков. Они сбывали поддельные пятитысячные купюры, в том числи и в Ангарске, а также в Бурятии. А на вырученные деньги покупали продукты и бытовые товары.

- В настоящее время 20-летний организатор такого криминального бизнеса по решению суда помещен в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Сыщики пытаются узнать узнать каналы поставки подделок в Иркутск. А троим подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Отметим, что один из них приехал в Иркутск из Москвы. А о двоих других известно то, что они являются студентами.

Полицейские задержали фальшивомонетчиков в Иркутске.

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