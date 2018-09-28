2018-09-28T06:43:30+03:00
Происшествия

За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в Слюдянке

Суд принял такое решение, так как родители не могли найти управу на детей
Дмитрий НИСИФОРОВ
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За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в СлюдянкеЗа пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в СлюдянкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В поселке Култук за один месяц в начале лета 2018 года были угнаны четыре автомобиля и мотоцикл. Оказалось, за этими преступлениями стоят двое 14-летних подростков.

- По результатам судебного следствия, учитывая, что подсудимые совершили тяжкие преступления в условиях отсутствия контроля со стороны родителей, а также то, что ранее принятые меры воспитательного воздействия не принесли должного результата, государственным обвинителем суду было предложено освободить несовершеннолетних от наказания и поместить их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

За угоны суд приговорил криминальный дуэт к трем годам лишения свободы условно, однако решено было все-таки поместить их в спецшколу. Отметим, что в 2018 году в это учреждение отправили других четверых подростков из Слюдянского района.

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