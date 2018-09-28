СЕГОДНЯ 07:57 2018-09-28T07:57:51+03:00

Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Житель Иркутска оформил кредит на 1,9 млн рублей, однако со временем перестал вносить по нему платежи. Дело дошло до суда, который заемщик проиграл. Судебные приставы после этого запретили мужчине покидать пределы страны.

- Зная об этом, весной должник пытался уехать в Китай, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Однако при прохождении пограничного контроля ему было отказано в регистрации. Вылететь за рубеж гражданину тогда не удалось.

Но вот свадьбу дочери в Грузии должник уж никак не мог. Он собрал всю сумму долга и вернул деньги финучреждению. Постановление об ограничении выезда за границу было отменено.