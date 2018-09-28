2018-09-28T07:57:51+03:00
Общество

Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту

Мужчина рассчитался с банком, выплатив 1,9 млн рублей, чтобы отправиться на торжество
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредитуИркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредитуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Иркутска оформил кредит на 1,9 млн рублей, однако со временем перестал вносить по нему платежи. Дело дошло до суда, который заемщик проиграл. Судебные приставы после этого запретили мужчине покидать пределы страны.

- Зная об этом, весной должник пытался уехать в Китай, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Однако при прохождении пограничного контроля ему было отказано в регистрации. Вылететь за рубеж гражданину тогда не удалось.

Но вот свадьбу дочери в Грузии должник уж никак не мог. Он собрал всю сумму долга и вернул деньги финучреждению. Постановление об ограничении выезда за границу было отменено.

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