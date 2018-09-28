2018-09-28T09:16:27+03:00
Происшествия

Троих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армии

Им грозит до двух лет лишения свободы
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Троих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армииТроих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Год в армии или два года в колонии. Похоже, трое ангарчан, которым от 20 до 24 лет, сделали неправильный выбор. Их будут судить за уклонение от службы.

Молодых людей призвали в армию весной 2017 года, однако повестки они проигнорировали и в назначенное время не явились в военкомат. Полицейским удалось разыскать подозреваемых, а следователи Следственного комитета возбудили на них уголовное дело.

- В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СК России по Иркутской области.

За уклонение от военной службы им грозит до двух лет лишения свободы, однако наказание может быть и более мягким – штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

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