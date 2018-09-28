Сергей Сокол обсудил с мэром Братского района строительство нового дома культуры

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-28T10:38:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол встретился с мэром Братского района Алексеем Баловневым 28 сентября. Они обсудили возможность строительства дома культуры в селе Ключи-Булак, где проживает 1200 человек.

Алексей Баловнев рассказал, что 8 лет назад там сгорел местный клуб, после чего народный ансамбль, кружки и различные секции для детей и взрослых проводят занятия в помещениях сельской администрации. Муниципалитет подготовил документы для строительства нового дома культуры со спортзалом на 150 мест, которое планировалось начать с 2019 года, однако экспертиза проектно-сметных бумаг затягивается. Есть опасения, что объект не будет рассматриваться при формировании бюджета на следующий год.

- Сергей Сокол отметил, что оперативное информирование о возникающих сложностях и прямое взаимодействие с представителями муниципальной власти позволяют грамотно и вовремя реагировать на ситуацию, и, как следствие, более эффективно решить поставленные задачи, - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области. - Особо значение, заметил он, такой подход имеет в отношении проблем, непосредственно влияющих на качество жизни жителей тех или иных территорий.