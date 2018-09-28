Ирина Синцова поучаствовала в открытии фестиваля «Театральная провинция» в Черемхове

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-28T10:41:41+03:00

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Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова побывала на открытии фестиваля провинциальных театров «Театральная провинция», который проходит в Черемхове с 24 по 29 сентября. Мероприятие посвящено известному жителю города шахтеров, драматургу, сценаристу и актеру Владимиру Гуркину и проходит с 2014 года. В этом году за семь фестивальных дней выступят театральные коллективы из Прокопьевска, Рубцовска, Магадана, Томска и Благовещенска.

Открылся фестиваль постановкой Черемховского драматического театра «Саня, Ваня, с ними Римас» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Это последняя пьеса мастера, написанная им в 2005 году.

-Театральным сообществом Иркутской области очень хорошо был воспринят проект «Культура малой родины», благодаря которому в афишах театров Иркутска, Братска, Усть-Илимска и Черемхово появились новые спектакли, - отметила Ирина Синцова. - Отрадно осознавать, что мы по-прежнему в авангарде театрального движения нашей страны и особенно приятно, что город Черемхово является точкой притяжения для всех любителей театрального искусства. Мы еще раз убеждаемся в том, что этот фестиваль объединяет по-настоящему талантливых и неординарных людей: актеров, режиссеров, драматургов, и, конечно же, благодарную публику, которая готова снова и снова аплодировать мастерам сцены.

Организатором фестиваля является Черемховский драматический театр имени Гуркина при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и администрации города Черемхово.