С 1 октября «комендантский час» в Иркутске начинается с 22.00

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-28T13:40:07+03:00

В случае, если полицейские обнаружат ребенка, его родителей ждет штраф от 300 до 500 рублей

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Внимание, родители! С 1 октября «комендантский час» в Иркутске продлится на один час, и будет начинаться не с 23.00 часов, а с 22.00. Напомним, по закону несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

В списке мест, запрещенных к посещению ночью, улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и места для развлечений и досуга, где продают алкоголь. В случае, если полицейские, которые будут проводить регулярные рейды, обнаружат ребенка одного, его родителям придется раскошелиться на штраф от 300 до 500 рублей.

Добавим, что с начала года полицейские провели около 4,5 тысяч рейдов, в которых выявили более 5 тысяч подростков, находившихся на улицах в незаконное время.