Подростки напали на пенсионерку: жительницу Бурятии ограбила в подъезде компания девушек

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-29T07:48:31+03:00

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Трудно сказать, как сложится дальнейший жизненный путь четырех подружек из Гусиноозерска, но в ближайшее время им придется ответить за грабеж. Действовали юные криминальные барышни из города Гусиноозерска в Бурятии по классической схеме, как матрые, но незамысловатые уголовницы.

- 60-летняя горожанка возвращалась из магазина, когда следом за ней в многоквартирный дом зашли девушки, - описывают произошедшее в ГУ МВД по Бурятии -. По ее словам, одна из них поставила женщине подножку, вторая тем временем вырвала из рук сумку, в которой находилось около 40 тысяч рублей, сотовый телефон, золотая цепочка и личные документы. После чего компания скрылась.

Уже пойманы три юные подельницы, им по 13 и 16 лет. Сейчас полиция разыскивает четвертую. Похищенное, кроме тут же потраченных девицами денег, вернули пенсионерке.

Нападавшие - не из благополучных семей. Одна уже состоит на учете в ПДН за бродяжничество, вторая ранее была на заметке полиции. Возбуждено уголовное дело за грабеж, а в дальнейшем с юными преступницами будут разбираться в в СУ СК России по Республике Бурятия.