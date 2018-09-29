2018-09-29T09:58:44+03:00
Афиша Иркутска

Концерты и выставки армянской культуры проходят в Иркутске

Город торжественно отмечает 25-летие армянского культурного общества
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Армянское культурное общество устроило праздник для жителей Иркутска.Армянское культурное общество устроило праздник для жителей Иркутска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Но обычному горожанину не столь важны поводы, как сам фейерверк красок, танцев и музыки Армении, что развертывается в Иркутске в два последних дня сентября.

Итак, куда пойти, если хочется посмотреть фото сегодняшней Армении? 29 сентября вы еще успеете в областную библиотеку им. Молчанова -Сибирского, там в этот день завершается выставка. А в 16.00 29 сентября двери перед ценителями исполнительского мастерства Мартина Казаряна и Дэчебала Григоруце "Дудук &Орган" откроет двери Органный зал. Будут звучать шедевры мировой и армянской классики.

Но главным событием этих выходных для тех, кто решит познакомиться с многовековой армянской культурой, станет гала-концерт, который состоится 30 сентября.

- В программе мероприятия дегустация армянских сладостей, продажа сувенирной продукции, праздничный концерт, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. - Вход свободный.

Праздник рассчитан на четыре часа, с 18:00 до 22:00 Он пройдет в ТЮЗе им. А. Вампилова.

СПРАВКА "КП"

По официальным данным, в Иркутской области проживают более 8,5 тыс. армян, половина из которых живет и трудится в Иркутске. При армянском культурном обществе больше 20 лет работает воскресная школа армянского языка и истории. Сейчас в школе обучаются около 30 учеников разных возрастов и национальностей. При организации создан танцевальный ансамбль «Урарту», который активно участвует во всех городских и областных мероприятиях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростки напали на пенсионерку: жительницу Бурятии ограбила в подъезде компания девушек
Арена за 6,3 млрд рублей: ледовый дворец для хоккея с мячом в Иркутске построит кемеровская компания
С 1 октября «комендантский час» в Иркутске начинается с 22.00
Сад Томсона при поддержке администрации Иркутска и МУП «Центральный рынок» организовали ярмарку богатого урожая в Ленинском округе Иркутска
Ирина Синцова поучаствовала в открытии фестиваля «Театральная провинция» в Черемхове
Сергей Сокол обсудил с мэром Братского района строительство нового дома культуры
Губернатор Сергей Левченко вручил кадетам «Командирские часы»
Ирина Синцова поздравила иркутских кадетов с принятием присяги
Троих призывников из Ангарска будут судить за уклонение от службы в армии
Иркутянина не пускали на свадьбу дочери в Грузию из-за долга по кредиту
За пять угонов двоих 14-летних подростков отправили в спецшколу в Слюдянке
Двадцатилетний иркутянин организовал сбыт фальшивых пятитысячных купюр