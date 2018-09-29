Ничья с лидером: иркутский ФК «Зенит» поделил очки с омским «Иртышом»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-29T15:51:58+03:00

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В очередном матче Профессиональной футбольной лиги футболисты иркутского «Зенита» на своем поле сыграли вничью с лидером турнирной таблицы омским «Иртышом» со счетом 0:0. Встреча проходила 29 сентября на стадионе «Труд».

Если забитыми мячами своих болельщиков иркутские футболисты порадовать не смогли, зато поправили свое положение в турнирной таблице. Благодаря этой ничьей наши парни поднялись на третью строчку. Теперь у «Зенита» 11 очков. Это стало возможным благодаря тому, что новосибирская «Сибирь-2», у которой также 11 очков в этом туре уступила «Сахалину».

Следующий матч футболисты «Зенита» проведут также на своем поле. 3 октября к нам в гости пожалует барнаульское «Динамо», которое пока расположилось на пятом месте. Начало встречи в 16.00.