Помогли полиции: в Иркутской области наградили супружескую пару, благодаря которым поймали преступников

СЕГОДНЯ 05:44 2018-09-30T07:33:05+03:00

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Помогли найти преступников. В Черемхове поблагодарили супругов – Сергея и Ольгу, которые вовремя передали информацию в полицию. Напомним, трагедия здесь произошла еще 26 сентября: неизвестные избили мужчину, а потом бросили его под колеса. Спасти местного жителя не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, местные жители не остались равнодушными. Муж и жена передали номер скрывшейся иномарки, которая сбила мужчину.

Водителя «Тойоты Функарго» задержали. Позже удалось поймать и других подореваемых. Выяснилось, что втроем они набросились на погибшего с кулаками, а затем оставили его на дороге.

Супругам вручили благодарственное письмо и ценный подарок за помощь правоохранительным органам.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев совершения противоправных деяний обращаться в полицию – это очень важно для раскрытия преступлений.