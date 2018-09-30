Помогли полиции: в Иркутской области наградили супружескую пару, благодаря которым поймали преступников
Помогли найти преступников. В Черемхове поблагодарили супругов – Сергея и Ольгу, которые вовремя передали информацию в полицию. Напомним, трагедия здесь произошла еще 26 сентября: неизвестные избили мужчину, а потом бросили его под колеса. Спасти местного жителя не удалось.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, местные жители не остались равнодушными. Муж и жена передали номер скрывшейся иномарки, которая сбила мужчину.
Водителя «Тойоты Функарго» задержали. Позже удалось поймать и других подореваемых. Выяснилось, что втроем они набросились на погибшего с кулаками, а затем оставили его на дороге.
Супругам вручили благодарственное письмо и ценный подарок за помощь правоохранительным органам.
Полицейские просят свидетелей и очевидцев совершения противоправных деяний обращаться в полицию – это очень важно для раскрытия преступлений.