Количество несчастных случаев на производстве снизилось в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-30T07:03:02+03:00

Их количество сократилось почти в два раза

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Количество несчастных случаев на производстве в Иркутске стало меньше. Такая информация прозвучала на одном из совещаний администрации нашего города.

Вот такую статистику назвали специалисты: за шесть месяцев 2018 года произошло 16 подобных случаев, что на десять меньше, чем в прошлом году.

- При этом шесть из них произошли за пределами города во время командировок работников и в филиалах организаций, - говорится в сообщении администрации. - Количество случаев со смертельным исходом снизилось на 88,9% (1 против 9), групповых несчастных случаев - на 66,6%.

По-прежнему больше всего ЧП происходит в строительной отрасли. Также три человека пострадали в организациях, занимающихся обеспечением электрической энергии, газом и паром.

Во всех случаях причиной травм работников стала неудовлетворительная организация труда. специалисты рекомендуют руководящему составу больше внимания уделять этому вопросу.