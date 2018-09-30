2018-09-30T09:35:08+03:00
Авто

Шесть машин столкнулись на перекрестке улиц Волжская и Карла Либкнехта в Иркутске: три человека пострадали

Информация об этом появилась в соцсетях
Ольга БУЕВА
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Шесть машин столкнулись на перекрестке улиц Волжская и Карла Либкнехта в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Шесть машин столкнулись на перекрестке улиц Волжская и Карла Либкнехта в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Шесть машин 30 сентября столкнулись на перекрестке улиц Волжской и Карла Либкнехта. Фотографии происшествия уже распространили в соцсетях.

Как в группе ДТП-38, сначала водитель «Субару» врезался в иномарку, ожидающую на светофоре своего сигнала. Она в свою очередь задела две другие машины, которые стояли впереди. После этого «Субару» вылетел на противоположную сторону дороги, где зацепил автомобиль частного охранного предприятия и маршрутку.

В итоге повреждения получили шесть авто. На месте работает пожарная машина и экипажи ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что трое пассажиров пострадали. Их с различными травмами - ушибами и сотрясениями мозга - доставили в больницу.

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