90-летняя бабушка выпала из окна в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-30T09:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские выясняют ЧП, которое произошло в одном из микрорайонов Иркутска. Из окна многоэтажки выпала 90-летняя бабушка. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, скорую вызвали очевидцы. Пострадавшую женщину с различными повреждениями доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью – пожилая женщина скончалась.

Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Опросить родственников и знакомой погибшей пенсионерки, изучить информацию с камер видеонаблюдения. Полицейские призывают граждан внимательней следить за своими родственниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утром 19 декабря в микрорайоне Солнечном Иркутска обнаружили тело погибшей женщины. Прохожие сразу же вызвали полицию. Как выяснилось, 49-летняя женщина выпала из окна на 12-м этаже высотки.