2018-09-30T11:45:01+03:00
Общество

Тарифы на вывоз мусора изменятся в Иркутской области

Всего в нашем регионе построят 54 мусорных полигона.
Ольга БУЕВА
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Тарифы на вывоз мусора изменятся в Иркутской областиТарифы на вывоз мусора изменятся в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Власти Иркутской области в ближайшее время плотно займутся вопросом о тарифах на вывоз мусора. Уже создали специальную рабочую группу.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, с 1 января 2019 года вывоз твердых бытовых отходов станет не жилищной услугой, а коммунальной. На нее установят отдельный тариф. Какой? Этот вопрос и предстоит решить в ближайшее время.

- Его величина будет зависеть от особенностей территории, - говорится в сообщении. – Важно, чтобы при установлении тарифов не было перекосов.

Напомним, тариф на вывоз ТКО должен быть установлен до 20 декабря этого года.

Уже выбрали двух операторов, один из которых будет обслуживать 11 северных территорий, другой – все остальные.

В настоящее время строят мусорные полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах. Также их строительство запланировано в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах. Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения ТКО. Всего на эти цели потратят около 17 миллиардов рублей

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