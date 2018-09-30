2018-09-30T16:28:35+03:00
Афиша Иркутска

Фильм иркутянки Натальи Меркуловой получил награду на международном кинофестивале в Египте

Картина называется «Человек, который всех удивил»
Ольга БУЕВА
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Фильм иркутянки Натальи Меркуловой получил награду на международном кинофестивале в Египте. Фото: фейсбук Натальи МеркуловойФильм иркутянки Натальи Меркуловой получил награду на международном кинофестивале в Египте. Фото: фейсбук Натальи Меркуловой
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Порадуемся успехам нашей землячки. Фильм Натальи Меркуловой «Человек, который всех удивил» получил 28 сентября удостоен специального приза жюри на международном кинофестивале в Эль-Гуне (Египет). Награду принимала продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Напомним, весной презентацию фильма сделали на Кинотавре. «КП-Иркутск» Наталья рассказала, что съемки прошли в рекордно короткие сроки. Это драматическая притча о человеке, который вступил в битву со смертью. Действие происходит в глухой сибирской деревне. В основе сюжета лежит история, которую когда-то услышала Меркулова от своих знакомых. Когда массовый зритель увидит картину пока, к сожалению, неизвестно.

Фестиваль в Эль-Гуне проводится с 2017 года. В прошлом году в этом египетском курортном городе бронзовую "Звезду" получил фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова

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