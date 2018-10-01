Пожар в мебельном центре "Мебель Сити"в Иркутске: сгоревшее здание проходило проверку в 2016 году

СЕГОДНЯ 04:32 2018-10-01T05:25:06+03:00

Пожар в мебельном центре в Иркутске: сгоревшее здание проходило проверку в 2016 году. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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В Иркутске продолжают устранять последствия крупного пожара в мебельном центре "Мебель Сити" на улице Рабочего Штаба, который произошел в ночь на 1 октября. Напомним, здание загорелось около двух часов ночи, справиться с огнем прибывшим на место пожарным удалось к пяти утра. Общая площадь пожара составила 6 тысяч 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

- На месте идет проливка и разборка конструкций, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Так как перекрытия мебельного центра "Мебель Сити" начали рушиться, я дал команду о запрете входа в горящее здание, так как это было опасно для жизни пожарных. Что касается причин возгорания, то о них говорить сложно. Кстати, последний раз это здание проходило проверку на пожарную безопасность в 2016 году. Следующая проверка была намечена на октябрь 2019 года.

Добавим, что мебельный центр "Мебель Сити" выгорел практически полностью. Остались только стены и вывеска.