СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-01T05:51:24+03:00

Не платил алименты: год колонии дали иркутянину, который задолжал сыну 400 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До этого он уже отбывал наказание в виде 50 часов исправительных работ

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Иркутянин попал за решетку потому, что не платил алименты сыну. В колонии мужчина проведет один год и десять месяцев.

Как сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Иркутской области, долг неплательщика составил 400 тысяч рублей.

- Он длительное время игнорировал свои родительские обязанности по ежемесячной выплате алиментов, - говорится в сообщении. - Вел праздный образ жизни.

Кстати, к ответственности иркутянина привлекали и раньше. За то, что не платил алименты, привлекался к выполнению 50 часов обязательных работ. Но при этом материальную помощь ребенку не оказывал.

- Имея доходы от случайных заработков, деньги расходовал по собственному усмотрению, - говорят в пресс-релизе.

Принимая решение о том, что мужчина уже был осужден за хранение, перевозку и изготовление наркотиков, а также за кражу, судья принял решение о том, исправление горе-папаши возможно только в стенах колонии.