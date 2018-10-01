Китай и Иркутская область намерены расширить сотрудничество

СЕГОДНЯ 06:24 2018-10-01T06:24:54+03:00

Сумма оборота между Поднебесной и наши регионом в 2017 году составила 3,9 миллиардов долларов

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Делегация Всекитайского собрания народных представителей прибыла в Иркутскую область. К слову, 2018-ый стал годом российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Как отметили в пресс-службе правительства Приангарья, наш регион расширят партнерские страны с Поднебесной. Причем это касается все сфер: сельского хозяйства, добычи полезных ископаемы, строительстве. туризме, промышленности и т.д.

Кстати, первые положительные результаты уже есть: на 37% увеличился торговый оборот между нашим регионом и Китаем в 2017-ом по сравнению с 2016-ым годом. Сумма оборота составила 3,9 миллиардов долларов.

- В составе нашей делегации девять членов Всекитайского собрания народных представителей из разных провинций и городов, - отметил губернатор региона Сергей Левченко. - Также регион работает над развитием дружественных связей с Маньчжурией.

Также на встрече подчеркнули, что необходимо плотнее взаимодействовать бизнес-структурами, чаще проводить обмен детскими организациями.