Канал поставки наркотиков из Германии пресекли в Иркутске
Три уголовных дела возбудили по факту контрабанды наркотиков в международных почтовых отправлениях.
- Запрещенное вещество выслали из Германии одному из жителей Иркутска, - говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.
Во время обыска специалисты обнаружили пластиковые футляры для DVD-дисков с обложками популярных фильмов и шоу-программ. Однако проверка показала, что вместо дисков у упаковках - фольгированные пакеты с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находятся таблетки зеленого цвета и твердого темно-коричневого брикета. Это не что иное, как экстази весом 39,595 граммов. Его производство, хранение, транспортировка, распространение запрещены конвенцией ООН и являются уголовным преступлением в большинстве стран мира.
- Источником экстази являются лаборатории и предприятия Восточной Европы, - говорится в сообщении.
Иркутянина, получившего запрещенную посылку, задержали. По факту возбудили три уголовных дела.