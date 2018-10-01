Канал поставки наркотиков из Германии пресекли в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-01T06:57:44+03:00

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Три уголовных дела возбудили по факту контрабанды наркотиков в международных почтовых отправлениях.

- Запрещенное вещество выслали из Германии одному из жителей Иркутска, - говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.

Во время обыска специалисты обнаружили пластиковые футляры для DVD-дисков с обложками популярных фильмов и шоу-программ. Однако проверка показала, что вместо дисков у упаковках - фольгированные пакеты с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что внутри находятся таблетки зеленого цвета и твердого темно-коричневого брикета. Это не что иное, как экстази весом 39,595 граммов. Его производство, хранение, транспортировка, распространение запрещены конвенцией ООН и являются уголовным преступлением в большинстве стран мира.

- Источником экстази являются лаборатории и предприятия Восточной Европы, - говорится в сообщении.

Иркутянина, получившего запрещенную посылку, задержали. По факту возбудили три уголовных дела.