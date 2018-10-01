День пожилого человека: 37 жителей Иркутской области перешагнули 100-летний рубеж

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-01T07:59:01+03:00

В Пенсионном фонде посчитали, сколько долгожителей в нашем регионе

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День пожилого человека: в регионе посчитали, сколько людей преклонного возраста живет в нашем регионе. Как сообщали в пресс-службе Пенсионного фонда РФ, в нашем регионе достаточно много долгожителей.

- В Приангарье проживают 12,4 тысячи человек, которым 80 лет, - говорится в сообщении. - Из них 3,4 тысячи - в Иркутске.

Привели интересную статистику: в возрасте от 81 до 100 регионе проживают 56 987 человек, в Иркутске – 16 188. 100-летних жителей в Иркутской области 38 человек, в Иркутске – 13. Тем, кому больше 100, в регионе- 37 человек, в областном центре - девять.

Становится все больше пенсионеров. Например, на пенсию выходят порядка 45-47 тысяч человек каждый год.

- Иркутская область –специфический регион: у нас девять северных территорий и множество крупных промышленных предприятий, - говорят в Пенсионном фонде. - Поэтому больше половины работающих уходят на пенсию досрочно.

По количеству досрочных пенсий мы находимся на 14-ом месте.

Кстати, в Приангарье средний размер страховой пенсии по старости равен 14 859,86 рублям; средний размер социальной пенсии составляет 9 741, 56 рублей.