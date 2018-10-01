Пожар на территории грузового речного порта в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-01T11:15:24+03:00

Пожар на улице Сурнова в Иркутске. Горит речной порт. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Еще один пожар. Теперь горит здание на берегу Ангары. Установлено, что объект принадлежит территории порта Восточно-Сибирского речного пароходства. Порт расположен на улице Сурнова.

- Горит двухэтажное производственное здание, которое принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На момент 15:35 пожар был локализован. Площадь огня составила 500 кв. метров.

На место происшествия выехало 26 сотрудников спасательной службы. Сообщается, что пострадавших и погибших нет. Причины пожара пока не установлены.

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