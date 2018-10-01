Подчиненный поджег машину начальника в Братске

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-01T11:49:51+03:00

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Днем 30 сентября загорелась иномарка около одного предприятия в Братске.

- Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили, что возгорание машины произошло в результате поджога,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого виновника пожара, которым оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления коллега потерпевшего.

Также сотрудникам МВД удалось выяснить, что между пострадавшим и потерпевшим накануне случился конфликт. Оказалось, что начальник не разрешил рабочему собрать металлолом, который находился на территории предприятия. Подозреваемый планировал его продать. Но не тут-то было. От обиды он решил наказать своего начальника и поджег его машину. Пострадали детали кузова автомобиля. Предварительно, ущерб, причиненный авто составил 150 тысяч рублей.

Сейчас виновный доставлен в отдел полиции и находится под стражей до суда. Ему грозят испытательные работы или срок до 5 лет лишения свободы.