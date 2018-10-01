Стали известны имена членов экипажа разбившегося вертолета «Робинсон» в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-01T13:00:30+03:00

О их судьбе так до сих пор ничего неизвестно

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Поиски двоих членов экипажа разбившегося вертолета «Робинсон» в Иркутской области продолжатся 2 октября. Стали известны их имена. Как сообщает источник «КП», это пилот Владимир Суханов и механик-мониторщик Сергей Егошкин.

Напомним, ЧП случилось утром 1 октября. Вертолет, который принадлежал золотодобывающей компании, вылетел с базы в городе Бодайбо на месторождение. Над рекой Витим он запутался в проводах линии электропередач и рухнул в воду. Обломки судна нашли в 15 метрах от берега, однако тел мужчин не найдено.

- Десять сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области отправят в Бодайбо на вертолете Ми-8 2 октября для поиска пропавших членов экипажа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.