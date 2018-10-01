Администрация Иркутска: Объезжайте пробку в районе Академической по Глазковском мосту и плотине ГЭС

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-01T13:08:13+03:00

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Увы, утро понедельника для многих иркутян началось с многочасового стояния в гигантской пробке. Затор образовался в районе остановки "Академической" - напомним, здесь на объездной дороге Университетский-Первомайский перекрыли участок пути из-за ремонтных работ. "Кирпич" будет висеть до 14 октября. Увы, с этим ничего не поделаешь - во время реконструкции дороги оказалось, что нужно срочно переделывать и тепловую сеть, менять старую металлическую на пластиковую. Теперь горожане, которые живут на левом берегу, а работают и учатся на правом, вынуждены терпеть транспортный коллапс.

- Мы распространили схему, как можно объехать перекрытый участок пути (смотри на сайте kp.ru), - говорит заместитель начальника комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - Понимаем, что неудобно. Но опытные водители должны заранее продумывать свой маршрут, искать альтернативные пути объезда. Например, ехать по Глазковскому мосту или плотине ГЭС. Мы же в свою очередь постараемся завершить работу в соответствии с графиком - в середине октября.

Кроме того, на месте постоянно дежурят экипажи ГИБДД.