2018-10-01T13:08:13+03:00
Авто

Администрация Иркутска: Объезжайте пробку в районе Академической по Глазковском мосту и плотине ГЭС

Городские власти призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Администрация Иркутска: Объезжайте пробку в районе Академической по Глазковском мосту и плотине ГЭСАдминистрация Иркутска: Объезжайте пробку в районе Академической по Глазковском мосту и плотине ГЭСФото: Наталья ВИБЕ
Изменить размер текста:

Увы, утро понедельника для многих иркутян началось с многочасового стояния в гигантской пробке. Затор образовался в районе остановки "Академической" - напомним, здесь на объездной дороге Университетский-Первомайский перекрыли участок пути из-за ремонтных работ. "Кирпич" будет висеть до 14 октября. Увы, с этим ничего не поделаешь - во время реконструкции дороги оказалось, что нужно срочно переделывать и тепловую сеть, менять старую металлическую на пластиковую. Теперь горожане, которые живут на левом берегу, а работают и учатся на правом, вынуждены терпеть транспортный коллапс.

- Мы распространили схему, как можно объехать перекрытый участок пути (смотри на сайте kp.ru), - говорит заместитель начальника комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев. - Понимаем, что неудобно. Но опытные водители должны заранее продумывать свой маршрут, искать альтернативные пути объезда. Например, ехать по Глазковскому мосту или плотине ГЭС. Мы же в свою очередь постараемся завершить работу в соответствии с графиком - в середине октября.

Кроме того, на месте постоянно дежурят экипажи ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МКС пролетит над Иркутском: горожане смогут наблюдать Международную космическую станцию 1 октября
Конкурс "КП" Иркутск: Праздничное блюдо для всей семьи
Стали известны имена членов экипажа разбившегося вертолета «Робинсон» в Иркутской области
Подчиненный поджег машину начальника в Братске
Пожар на территории грузового речного порта в Иркутске
Почтовый конверт к 100-летию ИГУ
27 сентября в России свой профессиональный праздник отметили воспитатели и работники дошкольного образования
Специалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублей
Онлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в Иркутске
День пожилого человека: 37 жителей Иркутской области перешагнули 100-летний рубеж
Канал поставки наркотиков из Германии пресекли в Иркутске
Китай и Иркутская область намерены расширить сотрудничество
Не платил алименты: год колонии дали иркутянину, который задолжал сыну 400 тысяч рублей
Пожар в мебельном центре "Мебель Сити"в Иркутске: сгоревшее здание проходило проверку в 2016 году
Проиграли аутсайдеру: ХК «Ермак» в овертайме уступил китайскому «КРС-ОЭРДЖИ»