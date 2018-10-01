2018-10-01T13:50:35+03:00
Общество

МКС пролетит над Иркутском: горожане смогут наблюдать Международную космическую станцию 1 октября

Об этом директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МКС пролетит над Иркутском: горожане смогут наблюдать Международную космическую станцию 1 октября. Фото: GLOBAL LOOK PRESSМКС пролетит над Иркутском: горожане смогут наблюдать Международную космическую станцию 1 октября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная космическая станция (МКС) пролетит над Иркутском вечером, 1 октября. Горожане смогут наблюдать ее в небе в 20.30 на высоте 81 градус. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

- Она будет двигаться почти строго с запада на восток. На борту - пять человек, высота - около 450 км, скорость - около 8 км/с. Яркость МКС будет близка к яркости Венеры, - сообщил Сергей Язев.

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Человеческий фактор стал причиной аварии, которая наделала переполох на Международной космической станции. Напомним, в конце августа, давление в отсеках МКС стало падать, станция начала терять атмосферу. Космонавты довольно быстро нашли утечку, воздух уходил в космос через отверстие диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", он пристыковался к МКС в начале июня.

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