Пожар в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске: следственный комитет начал проверку

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-01T15:57:46+03:00

Следователи выяснят, были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности

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Следственный комитет подключился к расследованию причин пожара в мебельном центре «Мебель Сити», который произошел в Иркутске в ночь на 1 октября.

- В отношении сотрудников МЧС начата проверка по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кроме того, следователи выяснят, были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности торгового центра, а также другие обстоятельства произошедшего.

Напомним, «Мебель Сити» загорелся около двух часов ночи. Справиться с огнем прибывшим на место пожарным удалось к пяти утра. Общая площадь пожара составила 6 тысяч 800 квадратных метров. Пострадавших удалось избежать.

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