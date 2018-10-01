2018-10-01T15:57:46+03:00
Происшествия

Пожар в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске: следственный комитет начал проверку

Следователи выяснят, были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске: следственный комитет начал проверкуПожар в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске: следственный комитет начал проверкуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следственный комитет подключился к расследованию причин пожара в мебельном центре «Мебель Сити», который произошел в Иркутске в ночь на 1 октября.

- В отношении сотрудников МЧС начата проверка по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кроме того, следователи выяснят, были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности торгового центра, а также другие обстоятельства произошедшего.

Напомним, «Мебель Сити» загорелся около двух часов ночи. Справиться с огнем прибывшим на место пожарным удалось к пяти утра. Общая площадь пожара составила 6 тысяч 800 квадратных метров. Пострадавших удалось избежать.

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Фотографии пожара в мебельном центре «Мебель Сити» в Иркутске

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