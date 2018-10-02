Поезд сбил двоих детей в Иркутской области

СЕГОДНЯ 03:31 2018-10-02T03:31:10+03:00

Один ребенок погиб, второй был доставлен в больницу

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Двое детей попали под поезд днем 1 октября на перегоне «Новобратск-Тепловая» Восточно-Сибирской железной дороги. В причинах страшной трагедии разбираются следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»

- Одиночный локомотив подавал звуковые сигналы, применил экстренно торможение, однако несчастный случай предотвратить не удалось, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В результате один ребенок погиб на месте, а второго с различными травмами доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.