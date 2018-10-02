Пробки в Иркутске 9 баллов: стоит Кайская гора, бульвар Рябикова, Университетский и плотина ГЭС

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-02T04:17:15+03:00

Жители города уже второй день проводят в утреннем заторе несколько часов

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Реконструкция дороги Первомайский-Университетский в Иркутске обернулась гигантскими пробками. Напомним, что участок в районе остановки «Академическая» перекрыли с 29 сентября по 14 октября. В итоге утром 1 октября жителям Свердловского района, особенно Синюшиной горы и микрорайона Первомайский пришлось добираться в центр города на работу несколько часов. Ситуация повторяется и 2 октября.

По данным сервиса Яндекс-карты, пробки в Иркутске оцениваются в 9 баллов. На въезде в город со стороны Шелехова затор начинается со Смоленщины и тянется до улицы Маршала Конева. Пробка также на бульваре Рябикова. Стоит и вся Кайская гора с прилегающими к ней улицами. На объездной Первомайский-Университетский из-за большого потока автомобилей скорость движения не превышает 5 км/ч. Также пробка на плотине ГЭС в сторону центра города.

Вероятно, такая ситуация на дорогах в Иркутске будет длится до 14 октября.