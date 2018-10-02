2018-10-02T05:19:17+03:00
Происшествия

МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской области

Воздушное судно со дна реки Витим будут поднимать 2 октября
Дмитрий НИСИФОРОВ
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МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской областиМАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской области, которая произошла утром 1 октября. Сейчас формирована комиссия, которая будет разбираться в причинах происшествия.

- В 5 км юго-западнее города Бодайбо Иркутской области, в русле реки Витим произошло авиационное происшествие с вертолетом R-44-II RA-05758, принадлежащим артели старателей, - сообщили в пресс-службе МАК. - По имеющейся информации, на борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Воздушное судно затонуло, нахождение пилота и пассажира неизвестно.

На место происшествия вылетели спасатели-водолазы, которые будут искать членов экипажа. А поднять обломки вертолета со дна реки планируется уже сегодня, 2 октября.

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