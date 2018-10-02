Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:35 2018-10-02T05:35:41+03:00

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В Иркутске с 6 по 7 октября 2018 года пройдет XIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона, почетного гражданина Иркутска Константина Вырупаева. В соревнованиях будут участвовать более ста сильнейших спортсменов с Урала и Сибири, в том числе и с Иркутской области.

– Это традиционные состязания, они играют важную роль в развитии иркутского спорта, сохранении и поддержании борцовских традиций, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Турнир способствует повышению спортивного рейтинга Иркутска и региона, уровня мастерства и подготовки спортсменов Приангарья. Для наших борцов это уникальная возможность наращивать мастерство в поединках с сильнейшими спортсменами России и зарубежных стран.

Турнир проводится уже 28 лет подряд, а в 2005 году он получил статус международного. А это значит, что победители получают звание мастеров спорта России. Отметим, что соревнования проводятся при поддержке администрации Иркутска и министерства спорта Иркутской области.

Кстати, в 2018 году гостем спортивного праздника также станет олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Шумаков. Ожидается, что приедут и другие ветераны спорта.