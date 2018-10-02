2018-10-02T05:48:06+03:00
Общество

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе

Он выступит с докладом об инвестировании энергоснабжения
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделеМэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников станет участником Российской энергетической недели, которая будет проходить в Москве с 3 по 6 октября. В рамках мероприятия запланирован Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов.

Здесь можно будет увидеть заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцина, специалиста дирекции по устойчивому развитию, технологиям и перспективам Международного энергетического агентства Ренске Шуитмейкера, а также глав как зарубежных городов Боттропа в Германии, Гейнсвила в США, Кито в Эквадоре, так и российских - Новосибирска, Челябинска, Владимира, Сургута, Химок.

- Дмитрий Бердников выступит с докладом « Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Кроме того, Дмитрий Бердников намерен стать участником сессии «Энергоэффективные и умные города: опыт России и Франции», которая пройдет все так же в рамках Российской энергетической недели.

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