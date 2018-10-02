2018-10-02T08:39:09+03:00
Общество

Кандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской области

Он был первым заместителем прокурора региона десять лет
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Кандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской областиКандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской области
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На должность прокурора Иркутской области ЗакСобрание региона согласовало кандидатуру Александра Воронина. Проект постановления был принят после тайного голосовании депутатов на 3 внеочередной сессии.

- Александр Воронин в органах прокуратуры начал работать с 1994 года и прошел путь от старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Иркутска до первого заместителя прокурора области, - сообщили в пресс-службе ЗакСобрания Иркутской области. - Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин охарактеризовал Воронина как высококвалифицированного руководителя.

Ну а Игорь Мельников, который возглавлял прокуратуру Иркутской области будет теперь, вероятно, руководить Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.

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