2018-10-02T10:44:36+03:00
Происшествия

Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денег

Пенсионер и его супруга спаслись чудом
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денегАнгарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске будут судить 30-летнего местного жителя, который едва не убил родного отца, а также мачеху.

Началась эта история с ссоры в июне 2018 года. Мужчина попросил у отца денег, но тот отказал. Тогда обиженный сибиряк решил отомстить. Он выбрал ночь, когда отец с супругой должен был ночевать у бабушки, и поджег дом, облив бензином. Огонь разгорелся мгновенно, преступник убежал. Однако его родственники тогда остались дома и едва не погибли. Им чудом удалось выбраться из смертельной ловушки.

- На этом злоумышленник не остановился, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда Иркутской области. - Далее он отправился к дому своей знакомой, с которой у него тоже был конфликт. Вылив бензин на окна, он поджег их.

Задержали пиромана по горячим следам. За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии.

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