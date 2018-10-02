СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-02T10:44:36+03:00

Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Ангарске будут судить 30-летнего местного жителя, который едва не убил родного отца, а также мачеху.

Началась эта история с ссоры в июне 2018 года. Мужчина попросил у отца денег, но тот отказал. Тогда обиженный сибиряк решил отомстить. Он выбрал ночь, когда отец с супругой должен был ночевать у бабушки, и поджег дом, облив бензином. Огонь разгорелся мгновенно, преступник убежал. Однако его родственники тогда остались дома и едва не погибли. Им чудом удалось выбраться из смертельной ловушки.

- На этом злоумышленник не остановился, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда Иркутской области. - Далее он отправился к дому своей знакомой, с которой у него тоже был конфликт. Вылив бензин на окна, он поджег их.

Задержали пиромана по горячим следам. За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии.