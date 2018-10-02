Многодетного отца приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сына в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-02T11:20:53+03:00

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Многодетный отец получил срок за убийство четырехлетнего сына. Суд в Иркутске вынес мужчине обвинительный приговор.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Сибиряк оказался недоволен поведением сына и начал бить его ремнем, а затем деревянным наличником. Удары мужчина наносил по всему телу ребенка. Затем начал бить кулаком в грудь и по голове. Малыш получил тяжелейшие травм, от которых скончался на месте.

- При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие у мужчины пятерых малолетних детей, находившихся на иждивении, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда Иркутской области.

В колонии строгого режима детоубийца проведет ближайшие 13 лет, если, конечно, не сможет обжаловать приговор.