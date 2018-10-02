Сразу шесть уголовных дел завели на жителя Усть-Кута: за последнее время он совершил две кражи, два угона и два грабежа

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-02T12:47:01+03:00

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Житель Усть-Куты совершил, по меньшей мере, шесть уголовно наказуемых преступлений.

Сначала злоумышленник проник через оконную форточку в здание местного предприятия. Сработала сигнализация. Мужчина испугался и вылез обратно. Охрана не обнаружила никаких следов взлома. Немного погодя, преступник снова решил попытать счастье. Опять сработала сигнализация. Охранник подумал, что это сбой системы и не придал сигналу значения. Тут то и подгадал момент преступник. Вынес компьютер.

Через несколько дней сотрудники полиции уже разбирались в другом деле, которое совершил тот же человек. Он угнал машину «УАЗ», которая принадлежала работнику предприятия, в котором когда-то работал преступник. А до этого из другой такой же машины вытащил мобильный телефон. Краденый автомобиль пришлось бросить неподалеку. Закончился бензин.

- Последовательно собирая улики, оставленные разыскиваемым на местах совершенных им деяний, сыщики обратили внимание на еще два заявления, поступившие от продавцов местных продуктовых магазинов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Налетчик под видом покупателя отвлекал женщин и срывал с них ювелирные украшения. В одном из таких эпизодов, пострадавшая успела выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. На крики отозвался молодой человек и попытался нагнать грабителя, однако сделать этого не смог. В свою очередь, испугавшись преследования, мужчина бросил украденную цепочку, которая вскоре была возращена владелице.

Сейчас виновного задержали. Он находится под стражей и ждет своего приговора.