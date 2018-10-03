Всероссийский турнир по панкратиону пройдет в Иркутске в эти выходные с 6 по 7 октября

СЕГОДНЯ 02:05 2018-10-03T02:05:23+03:00

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С 6 по 7 октября во дворце спорта «Труд» состоятся всероссийские соревнования по панкратиону. Это древний вид Олимпийского единоборства. В Иркутске «Кубок героя» будет посвящен героям сирийской войны. На площадке сойдутся более 700 спортсменов, которые приедут в столицу Восточной Сибири из разных уголков страны. Но самое большое количество участников заявлено из Иркутской области.

- Турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится второй раз. В прошлом году он был межрегиональным, - отметил президент объединенной федерации панкратиона Сибирского федерального округа Виталий Кучеров. - В этом году турнир внесен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и имеет статус всероссийского. Турнир проводится в Иркутске, так как сборная Приангарья три года подряд занимает первое общекомандное место на первенстве России по панкратиону.

Турнир будет проводиться среди молодых людей разных весовых и возрастных категорий.

- Кадеты 14-15 лет (весовые категории 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 и свыше 73 кг), юноши 16-17 лет (весовые категории 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и свыше 85 кг), юниоры 18-19 лет (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг), мужчины 20 лет и старше (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100 и свыше 100 кг), - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.