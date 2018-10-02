2018-10-02T16:38:15+03:00
Происшествия

Врача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в Бурятии

Анестезиолог допустил несколько ошибок
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Врача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в БурятииВрача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Бурятии закончился суд над врачом, которого обвиняли в гибели ребенка. Следствием, как оказалось, было собрано достаточно доказательств вины анестезиолога.

В тот день он участвовал в плановой операции маленького пациента, однако перед ней неправильно оценил состояние малыша. Затем врач ошибся в выбор наиболее оптимального метода анестезии, из-за чего произошла передозировка кетамина в организме ребенка. Потребовалась искусственная вентиляция легких. И здесь доктор допустил роковую оплошность: выбрал интубационную трубку, которая не подходила пациенту по возрасту и весу. Она усугубила воздействие наркоза.

- По выводам экспертов при адекватной анестезии и проведении правильной вентиляции легких возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.

Врача приговорили к 2 годам лишения свободы условно, лишив его права лечить людей в течение полутора лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена
В Госплан Иркутской области войдут меры по повышению зарплаты бюджетников
Губернатор Иркутской области поручил разобраться с пассажирскими перевозками в Ангарске
Сразу шесть уголовных дел завели на жителя Усть-Кута: за последнее время он совершил две кражи, два угона и два грабежа
А ты оформил подписку для своих родителей на газету "Комсомольская правда"?
Многодетного отца приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сына в Иркутской области
Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денег
Прокуратура Иркутской области выявила нарушения в Братске
Кандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской области
Пьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-Сибирском
Сергей Левченко: Взаимоотношения с Китаем динамично развиваются
Жители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршрутках
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдет в Иркутске
МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской области