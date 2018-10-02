Врача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в Бурятии
В Бурятии закончился суд над врачом, которого обвиняли в гибели ребенка. Следствием, как оказалось, было собрано достаточно доказательств вины анестезиолога.
В тот день он участвовал в плановой операции маленького пациента, однако перед ней неправильно оценил состояние малыша. Затем врач ошибся в выбор наиболее оптимального метода анестезии, из-за чего произошла передозировка кетамина в организме ребенка. Потребовалась искусственная вентиляция легких. И здесь доктор допустил роковую оплошность: выбрал интубационную трубку, которая не подходила пациенту по возрасту и весу. Она усугубила воздействие наркоза.
- По выводам экспертов при адекватной анестезии и проведении правильной вентиляции легких возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.
Врача приговорили к 2 годам лишения свободы условно, лишив его права лечить людей в течение полутора лет.