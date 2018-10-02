СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-02T16:38:15+03:00

Врача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Бурятии закончился суд над врачом, которого обвиняли в гибели ребенка. Следствием, как оказалось, было собрано достаточно доказательств вины анестезиолога.

В тот день он участвовал в плановой операции маленького пациента, однако перед ней неправильно оценил состояние малыша. Затем врач ошибся в выбор наиболее оптимального метода анестезии, из-за чего произошла передозировка кетамина в организме ребенка. Потребовалась искусственная вентиляция легких. И здесь доктор допустил роковую оплошность: выбрал интубационную трубку, которая не подходила пациенту по возрасту и весу. Она усугубила воздействие наркоза.

- По выводам экспертов при адекватной анестезии и проведении правильной вентиляции легких возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.

Врача приговорили к 2 годам лишения свободы условно, лишив его права лечить людей в течение полутора лет.