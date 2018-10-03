С 3 октября изменится схема движения по улице Карла-Маркса в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:10 2018-10-03T05:44:20+03:00

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Уже с 3 октября в Иркутске будет изменена схема движения по улице Карла-Маркса в Иркутске. Теперь по улице в сторону ТЦ «Фортуна» поворот на улицу Франк-Каменецкого запрещен.

- Соответствующие знаки на дороге установлены, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Новая схема предполагает, что поворачивать направо теперь следует по кольцу через улицу Франк-Каменецкого, затем по улице Октябрьской революции и до пересечения улиц Франк-Каменецкого и Карла-Маркса, после повернуть налево.

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