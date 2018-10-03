Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске с 8 по 13 октября

СЕГОДНЯ 05:34 2018-10-03T05:35:02+03:00

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IV Байкальский фестиваль регионального кино стартует в Иркутске уже с 8 октября. Он посвящен 95-летию Леонида Гайдая. На протяжении недели иркутян ждет насыщенная программа: тренинги, мастер-классы, конкурсы, показы и многое другое. Всего на фестивале будет представлено более 40 фильмов.

- Цель фестиваля – популяризация регионального кинематографа, - сообщили организаторы фестиваля Байкальского регионального кино. - БФРК уже не раз доказал, что крутое кино можно и нужно делать в любом городе страны вдалеке от шумных столиц!

В этом году фестиваль проводится при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Еще можно подать заявки на участие в фестивале на официальной странице мероприятия.

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