2018-10-03T05:35:02+03:00
Звезды

Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске с 8 по 13 октября

Откроет программу фильм о молодых футболистах сборной России
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске пройдет фестиваль регионального кино.В Иркутске пройдет фестиваль регионального кино.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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IV Байкальский фестиваль регионального кино стартует в Иркутске уже с 8 октября. Он посвящен 95-летию Леонида Гайдая. На протяжении недели иркутян ждет насыщенная программа: тренинги, мастер-классы, конкурсы, показы и многое другое. Всего на фестивале будет представлено более 40 фильмов.

- Цель фестиваля – популяризация регионального кинематографа, - сообщили организаторы фестиваля Байкальского регионального кино. - БФРК уже не раз доказал, что крутое кино можно и нужно делать в любом городе страны вдалеке от шумных столиц!

В этом году фестиваль проводится при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Еще можно подать заявки на участие в фестивале на официальной странице мероприятия.

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