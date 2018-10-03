2018-10-03T05:58:07+03:00
Общество

В библиотеке имени В.Г. Распутина обсудят пользу изучения массовой литературы

Лекцию проведет преподаватель ИГУ Мария Штуккерт
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске пройдет лекция о пользе изучения массовой литературы.В Иркутске пройдет лекция о пользе изучения массовой литературы.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В субботу, 6 октября в библиотеке имени В.Г. Распутина состоится пятая лекция в рамках проекта "Научные weekend-Ы". Лекции проводят преподаватели Иркутского государственного университета.

В эти выходные выступит Мария Штуккерт, кандидат филологических наук, преподаватель зарубежной и античной литературы, заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ. Со всеми желающими она поговорит на тему "Несомненный вред VS сомнительная польза, или почему следует изучать массовую литературу".

Вход на мероприятие свободный. Начало в 11:00 в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124).

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