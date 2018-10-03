Александр Воронин согласован на должность прокурора Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-03T06:22:53+03:00

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Первый зампрокурора Иркутской области Александр Воронин получит повышение. Второго октября на сессии ЗС депутаты тайным голосованиям приняли проект постановления «О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки о назначении А.Б. Воронина на должность прокурора Иркутской области».

Спикер ЗС Сергей Сокол напомнил, что по уставу области, ЗакСобрание совместно с главой региона согласовывает представление Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Иркутской области, рассматривается этот вопрос на заседании.

На сессии кандидатуру Александра Воронина представил заместитель Генпрокурора РФ Иван Семчишин и охарактеризовал его как высококвалифицированного руководителя.

Александру Воронину 46 лет, в органах прокуратуры он начал работать с 1994 года и прошел путь от старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Иркутска до первого заместителя прокурора области. Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года Воронину присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».