Александр Воронин согласован на должность прокурора Иркутской области
Первый зампрокурора Иркутской области Александр Воронин получит повышение. Второго октября на сессии ЗС депутаты тайным голосованиям приняли проект постановления «О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки о назначении А.Б. Воронина на должность прокурора Иркутской области».
Спикер ЗС Сергей Сокол напомнил, что по уставу области, ЗакСобрание совместно с главой региона согласовывает представление Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Иркутской области, рассматривается этот вопрос на заседании.
На сессии кандидатуру Александра Воронина представил заместитель Генпрокурора РФ Иван Семчишин и охарактеризовал его как высококвалифицированного руководителя.
Александру Воронину 46 лет, в органах прокуратуры он начал работать с 1994 года и прошел путь от старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Иркутска до первого заместителя прокурора области. Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года Воронину присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».