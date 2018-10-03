2018-10-03T06:26:27+03:00
Общество

В Усть-Илимске суд запретил женщине продавать машину из-за долгов

40 тысяч рублей стали камнем преткновения
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
В Усть-Илимске женщина задолжала 40 тысяч рублей и не смогла продать машину.В Усть-Илимске женщина задолжала 40 тысяч рублей и не смогла продать машину.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Усть-Илимске женщина взяла зам у микрофинансовой организации. Когда пришло время платить по счетам, ее и след простыл. Через некоторое время женщина решила продать свой автомобиль, но ей не удалось это сделать.

- При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины должнику было отказано,- сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. - Не терпящая отлагательств продажа автомобиля поспособствовала оплате неплательщиком задолженности. После этого ограничения в отношении транспортного средства должностным лицом Управления были отменены.

Женщине пришлось выплатить долг в размере 40 тысяч рублей.

Читайте также:

С 3 октября изменится схема проезда по улице Карла-Маркса в Иркутске.

В Иркутске начали готовить спецтехнику для уборки снега.

Пробки в Иркутске 9 баллов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области мужчина обокрал ветерана ВОВ дважды
Игрок в шашки из Иркутской области завоевал третье место на Кубке России в Сочи
Главную детскую поликлинику Братска готовят к открытию после ремонта
Депутаты ЗС рассмотрят изменения в бюджет Иркутской области на ближайшей сессии
Александр Воронин согласован на должность прокурора Иркутской области
В библиотеке имени В.Г. Распутина обсудят пользу изучения массовой литературы
Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске с 8 по 13 октября
С 3 октября изменится схема движения по улице Карла-Маркса в Иркутске
В Иркутске начали готовить спецтехнику для уборки снега
Всероссийский турнир по панкратиону пройдет в Иркутске в эти выходные с 6 по 7 октября
Врача приговорили к условному сроку за гибель ребенка на плановой операции в Бурятии
Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена
В Госплан Иркутской области войдут меры по повышению зарплаты бюджетников
Губернатор Иркутской области поручил разобраться с пассажирскими перевозками в Ангарске
Сразу шесть уголовных дел завели на жителя Усть-Кута: за последнее время он совершил две кражи, два угона и два грабежа
А ты оформил подписку для своих родителей на газету "Комсомольская правда"?
Многодетного отца приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сына в Иркутской области
Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денег
Прокуратура Иркутской области выявила нарушения в Братске
Кандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской области
Пьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-Сибирском
Сергей Левченко: Взаимоотношения с Китаем динамично развиваются
Жители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршрутках
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдет в Иркутске
МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской области