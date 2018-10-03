В Усть-Илимске суд запретил женщине продавать машину из-за долгов
В Усть-Илимске женщина взяла зам у микрофинансовой организации. Когда пришло время платить по счетам, ее и след простыл. Через некоторое время женщина решила продать свой автомобиль, но ей не удалось это сделать.
- При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины должнику было отказано,- сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. - Не терпящая отлагательств продажа автомобиля поспособствовала оплате неплательщиком задолженности. После этого ограничения в отношении транспортного средства должностным лицом Управления были отменены.
Женщине пришлось выплатить долг в размере 40 тысяч рублей.
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