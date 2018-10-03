2018-10-03T06:39:27+03:00
Общество

Депутаты ЗС рассмотрят изменения в бюджет Иркутской области на ближайшей сессии

Она пройдет 8 октября
Яна ЛИСИНА
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Депутаты ЗС рассмотрят изменения в бюджет Иркутской области на ближайшей сессии. ФОТО: пресс-служба ЗС.Депутаты ЗС рассмотрят изменения в бюджет Иркутской области на ближайшей сессии. ФОТО: пресс-служба ЗС.
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Следующая сессия ЗакСобрания пройдет 8 октября и будет посвящена корректировке областного бюджета. Такая необходимость обусловлена, в первую очередь, финансовой потребностью муниципальных образований.

- Традиционно корректировка закона об областном бюджете проводится несколько раз в год, однако в июне этого года изменения в бюджет внесены не были, - сообщил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Между тем, отметил спикер, муниципальным образованиям остро необходимы средства на решение вопросов первоочередной важности - выплату заработной платы работникам образования, подготовку к зиме, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Поэтому и необходимо провести очередную сессию Законодательного Собрания 8 октября.

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